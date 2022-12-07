Şehir merkezlerine (İstanbul, Ankara, İzmir) kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, soğuk havalar şiddetini artıyor. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun bir kar yağışı etkisi altında olacak. 10 Aralık tarihinden itibaren kış ayının etkilerininin hissedilmeye başlanacağını belirten uzmanlar soğuk ve sert bir kış yaşanacağını belirtti.
2022-2023 kış mevsiminin sert geçeceğini vurgulayan uzmanlar, şehir merkezlerine kar yağışının 10-15 Aralık gibi başlayacağını olacağını öngörüyor. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.
La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir. Bir La Nina yılı boyunca, kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak ve Kuzey'de normalden daha soğuktur.
La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C (5,4–9 °F) daha düşük olacaktır. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. El Niño ve La Niña, dünyadaki hava değişikliklerinin göstergesi olabilir.