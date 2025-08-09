Şehir sıcaktan kavruldu: Yaylada yağmur serinletti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bin 725 metre rakımlı Dikmen Yaylası’nda yağış etkili oluyor.

Sakarya genelinde sıcak hava dalgası, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Termometreler şehir merkezinde 30 dereceyi gösteriyor. Hendek ilçesinde bulunan bin 725 metre rakımıyla Dikmen Yaylası’nda ise yağış etkili oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran yağmur, yaylada adeta doğal klima etkisi oluşturdu.

Bunaltıcı havadan kaçmak isteyen çok sayıda vatandaş, hafta sonunu da fırsat bilerek Dikmen Yaylası’na geldi. Yaylaya çıkanlar, hem serin havanın hem de yağışın tadını çıkardı.

