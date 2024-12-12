Şehirdeki trafik ışıkları kaldırıldı: Trafik kazalar azaldı, 20 milyon lira tasarruf edildi
Bolu Belediyesi tarafından kent merkezinde trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklar, akıllı dönel kavşaklara dönüştürüldü. 5 yıllık süreçte 287 kavşağın tamamındaki trafik ışıkları kaldırıldı. Akıllı dönel kavşaklar sayesinde rafik kazalarının yüzde 50 azaldı. Işıkların kaldırılmasıyla yıllık 20 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlandı.
Bolu Belediyesi tarafından sürücülerin trafikte bekleme sürelerini azaltmak ve yakıttan tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla kent merkezindeki trafik ışıklarının tamamı kaldırıldı.