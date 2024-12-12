Şehirdeki trafik ışıkları kaldırıldı: Trafik kazalar azaldı, 20 milyon lira tasarruf edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 5 yıllık süreçte 287 noktadaki trafik ışıklarını kaldırdıklarını belirterek, "Yeni yaptığımız kavşaklara da hiç trafik ışığı koymadık. Bolu halkı kurallara riayet etti. Trafik kazaları yüzde 50 oranında azaldı." diye konuştu.