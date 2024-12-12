Şehirdeki trafik ışıkları kaldırıldı: Trafik kazalar azaldı, 20 milyon lira tasarruf edildi

Bolu Belediyesi tarafından kent merkezinde trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklar, akıllı dönel kavşaklara dönüştürüldü. 5 yıllık süreçte 287 kavşağın tamamındaki trafik ışıkları kaldırıldı. Akıllı dönel kavşaklar sayesinde rafik kazalarının yüzde 50 azaldı. Işıkların kaldırılmasıyla yıllık 20 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlandı.

Şehirdeki trafik ışıkları kaldırıldı: Trafik kazalar azaldı, 20 milyon lira tasarruf edildi - 1

Bolu Belediyesi tarafından sürücülerin trafikte bekleme sürelerini azaltmak ve yakıttan tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla kent merkezindeki trafik ışıklarının tamamı kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şehirdeki trafik ışıkları kaldırıldı: Trafik kazalar azaldı, 20 milyon lira tasarruf edildi - 2

Işıkların kaldırıldığı alanlara Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından akıllı dönel kavşaklar inşa edildi.

Şehirdeki trafik ışıkları kaldırıldı: Trafik kazalar azaldı, 20 milyon lira tasarruf edildi - 3

287 noktadaki trafik ışıklarının kaldırılmasıyla birlikte kent merkezindeki ana arterlerle kavşaklarda sürücüler bekleme yapmadan yollarına devam ediyor.

Şehirdeki trafik ışıkları kaldırıldı: Trafik kazalar azaldı, 20 milyon lira tasarruf edildi - 4

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 5 yıllık süreçte 287 noktadaki trafik ışıklarını kaldırdıklarını belirterek, "Yeni yaptığımız kavşaklara da hiç trafik ışığı koymadık. Bolu halkı kurallara riayet etti. Trafik kazaları yüzde 50 oranında azaldı." diye konuştu.

Şehirdeki trafik ışıkları kaldırıldı: Trafik kazalar azaldı, 20 milyon lira tasarruf edildi - 5

Başkan Özcan, trafik ışıklarının kaldırılmasıyla birlikte yıllık 20 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlandığını belirtti.

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