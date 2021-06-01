Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni dönemde seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak?

Mayıs ayında uygulanan tam kapanma sonrasında şehirler arası seyahat yasağı, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde devam ediyordu. 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme dönemine girilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de şehirler arası seyahat yasağı oldu. Peki, şehirler arası yolculuk nasıl yapılacak? Kimler muaf tutulacak? İşte ayrıntılar...

ntv.com.tr 01.06.2021 - 17:18

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni dönemde seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? - 1

1 Haziran itibariyle Türkiye genelinde corona virüsle mücadelede yeni kademeli normalleşme adımları uygulanmaya başladı.

Buna göre hafta içi akşam 22.00'den sonra hafta sonları ise Cumartesi 22.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni dönemde seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? - 2

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeye göre şehirler arası seyahat yasağı da sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde uygulanmaya devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde, yani hafta içi akşam 22.00'a kadar ve cumartesi günü şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. 

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni dönemde seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? - 3

Kısıtlamalar sadece pazar günleri için geçerli olacak.  Seyahat kısıtlaması olan gün ve saatlerde vatandaşların ayrıca seyahat izni alması gerekmeyecek. Uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yolculuk edecek vatandaşların bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacak.

Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin ise (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecek.

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni dönemde seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? - 4

CENAZE İŞLEMLERİ

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek isteyenler ise E-Devlet üzerinden veya ALO 199 aracılığıyla seyahat izni için başvuruda bulunabilecek. 

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek.

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni dönemde seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? - 5

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve sürelerde vatandaşların özel araçla şehirler arası seyahat etmesi yasak fakat zorunlu hal durumlarında e - devlet, e-başvuru sistemi üzerinden veya ALO 199 sistemi üzerinden seyahat izin belgesi alınabilecek.

Peki hangi durumlar zorunlu hal olarak sayılacak?

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni dönemde seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? - 6

ZORUNLU HAL KABUL EDİLEN DURUMLAR

-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

-Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

-Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni dönemde seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? - 7
-ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,

-Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

-Ceza infaz kurumlarından salıverilen, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.
Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni dönemde seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? - 8
Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni dönemde seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? - 9

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