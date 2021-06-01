Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni dönemde seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak?

ntv.com.tr 01.06.2021 - 17:18
1 Haziran itibariyle Türkiye genelinde corona virüsle mücadelede yeni kademeli normalleşme adımları uygulanmaya başladı.
Buna göre hafta içi akşam 22.00'den sonra hafta sonları ise Cumartesi 22.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeye göre şehirler arası seyahat yasağı da sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde uygulanmaya devam edecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde, yani hafta içi akşam 22.00'a kadar ve cumartesi günü şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.
Kısıtlamalar sadece pazar günleri için geçerli olacak. Seyahat kısıtlaması olan gün ve saatlerde vatandaşların ayrıca seyahat izni alması gerekmeyecek. Uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yolculuk edecek vatandaşların bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacak.
Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin ise (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecek.
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek isteyenler ise E-Devlet üzerinden veya ALO 199 aracılığıyla seyahat izni için başvuruda bulunabilecek.
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve sürelerde vatandaşların özel araçla şehirler arası seyahat etmesi yasak fakat zorunlu hal durumlarında e - devlet, e-başvuru sistemi üzerinden veya ALO 199 sistemi üzerinden seyahat izin belgesi alınabilecek.
Peki hangi durumlar zorunlu hal olarak sayılacak?