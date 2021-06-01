Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Yeni dönemde seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak?

Kısıtlamalar sadece pazar günleri için geçerli olacak. Seyahat kısıtlaması olan gün ve saatlerde vatandaşların ayrıca seyahat izni alması gerekmeyecek. Uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yolculuk edecek vatandaşların bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacak.

Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin ise (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecek.