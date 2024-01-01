Şehirlerarası otobüslerde araç takip sistemi uygulaması başladı (Nasıl çalışacak?)

"HIZLAR TAKİP EDİLECEK"

Şoför Mehmet Uysal ise, Bu sistemin özellikleri aracın nerede olduğuna, herhangi bir olumsuzluğa karşı yeri tespit edilebiliyor. Yani çok güzel bir sistem. Bu hemen hemen 10 ay önce yenilendi.Bunları belli bir süre sonra değiştiriyorlar tekrar değiştirdiler. Bu yasa çıkmadan önce şirketler kendisi zaten takıyordu bu sistemi araçları takip etme amacıyla.Mesela yollarda trafik oluyor aracı yönlendirmekte güzel oluyor." dedi. Şoför Zeynal Çembek, "Bizim aracımızda son model aracımız olduğu için ekleme yapılmadı. Yalnız bu sistem hakkında bilgimiz var. En kısa zamanda, sürede yapılacağını bize ilettiler söylediler. Cihaz bütün araçlara takılacak zaten zorunlu bir hale geldi. Her 2 dakikada bir sistem tarafından kontrol edip emniyet kemeri olsun, telefonla konuşup konuşmadığımızla alakalı olsun bütün görüntüler devletimize ulaşacak zaten. Bunun bilgisi verilmişti. Kesinlikle tabii ki her iki dakikada bir zaten kontrol yapılacak araçların kamera sistemleriyle. Hızlar takip edilecek." şeklinde konuştu.