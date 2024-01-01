Şehirlerarası otobüslerde araç takip sistemi uygulaması başladı (Nasıl çalışacak?)
1 Ocak itibariyle şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem başladı. Son dönemde yaşanan otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla kısa adı U-ETDS olan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi bugünden itibaren zorunlu hale geldi. Yeni sistemle, şehirlerarası yolcu otobüslerinde aracın hızı, şoförün dinlenip dinlenmediği, yolcularla ilgili birçok bilgi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından adım adım takip edilecek. İşte U-ETDS ile ilgili tüm merak edilenler...
1 Ocak itibariyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde araç takip cihazının zorunlu kullanımı başladı. Yeni sistemle taşıtların konum bilgileri 2 dakikalık aralıklarla Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) aktarılacak.