Şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı

İstanbul'da yaşayan tıp fakültesi öğrencisi Nurbanu Demirtaş, kontrollerden memnun olduğunu söyledi. Demirtaş, "Tabii ki kontrollerden ben de çok memnunum, kontrol edildiğimizi bilmek istiyoruz. Sonuçta trene biniyoruz yanımda kimin olacağı belli değil. İlk önce kendimi sonra sevdiklerimi korumak için aşı olmam gerekiyor. Ben trene binmek için aşı olmadım. Önceden olmuştum zaten. diye konuştu.