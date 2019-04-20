Şehit askerler memleketlerine uğurlandı
NTV Haber
Hakkari'nin Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde askerler ile terörisler arasında çatışma çıktı. 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Bölgede operasyon sürüyor.
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1Hakkari'de Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde askerler arazide operasyon yaptı. PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı, çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.
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2Çatışmada sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı şehit oldu, 6 asker de yaralandı.
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Teröristlerin bulunduğu alan hava harekatıyla bombalandı, obüslerle de atışlar yaptı. Bölgede takviye birlikler sevk edildi.
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4Şehit dört asker için Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda tören düzenlendi. Sözleşmeli erler Erhan Çiyapul'un cenazesi Iğdır, Murat Şahin'in cenazesi Giresun, Şevket Çetin'in cenazesi Kırıkkale, Yener Kırıkçı'nın cenazesi Ankara'ya uğurlandı.
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5Er Murat Şahin'in Giresun'un Espiye ilçesindeki baba evinde yas vardı. Şehit asker bekardı, dört yıldır sözleşmeli er olarak görev yapıyordu.
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6Sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın Ankara'daki ailesine haberi askeri yetkililer verdi.
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7Şehidin dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993'te Çukurca'da teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olduğu öğrenildi. Sözleşmeli er Erhan Çiyapul'un Iğdır'daki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit asker nişanlıydı.
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8Sözleşmeli er Şevket Çetin 3 yıldır Hakkari'de görev yapıyordu. 27 yaşındaki asker bekardı. Şehidin cenazesi Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde toprağa verilecek.
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