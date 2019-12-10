Şehit Astsubay Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı

"DİK DURUN, KIYAFETLERİMİ DE GİYİN"

Anne Nebahat Gözüaydın başsağlığı dileklerini kabul ederken, askeri kıyafet giyen iki kardeşten Elif Koca (ortada), "Ablam şehit olacağını gördü, oldu. Üzülme anne ölmedi, burada. Bütün Türkiye'nin şehidi o. Sürekli söylüyordu. Rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu: 'Şehit olacağım.' diye. 'Dik durun, kıyafetlerimi de giyin.' dedi. Biz ona yakışanı yaptık. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.