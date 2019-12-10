Şehit Astsubay Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) naaşı helallik alınmak üzere Bayrampaşa'daki evine getirildi.
Orta Mahallesi Lale Sokak'a sirenler eşliğinde Türk bayrağına sarılı getirilen Çevik'in naaşı "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Allah-u Ekber" sloganlarıyla karşılandı.
Astsubay Çevik'in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları gözyaşı döktü.
Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı İmam Ahmet Özkarataşlıoğlu tarafından dua edilirken, çok sayıda vatandaş da gözyaşı içerisinde duaya eşlik etti.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cemil Özdemir ve çok sayıda jandarma personelini de eşlik ederken, evin bulunduğu bina ve sokağa Türk bayrakları asıldığı görüldü.
Şehit Esma Çevik için Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlendi.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Çevik, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Şehidin annesi Nebahat Gözüaydın, cenaze töreninde kızının tabutuna sarıldı.
Baba Hüseyin Akgül de tabutun başında kızının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Akgül, bir süre fenalık geçirirken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Anne Nebahat Gözüaydın başsağlığı dileklerini kabul ederken, askeri kıyafet giyen iki kardeşten Elif Koca (ortada), "Ablam şehit olacağını gördü, oldu. Üzülme anne ölmedi, burada. Bütün Türkiye'nin şehidi o. Sürekli söylüyordu. Rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu: 'Şehit olacağım.' diye. 'Dik durun, kıyafetlerimi de giyin.' dedi. Biz ona yakışanı yaptık. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
İki kız kardeş, ablaları Esma Çevik'in tabutuna asker selamı verdi. Bu sırada tabutun üzerine kapanan anne Gözüaydın'a, kızı Elif Koca, "Anne görüyorlar. Hainleri sevindirme" dedi.
Cenaze namazının ardından, Soylu ve vatandaşların omuz verdiği tabut, top arabasına taşındı. Askeri bandonun cenaze marşı ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları arasında Edirnekapı Şehitliği'ne götürülen Çevik'in naaşı defnedildi.
Şehit düşen Esma Çevik, Türkiye'nin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi.