Şehit Astsubay Esma Çevik son yolculuğuna uğurlanıyor

Astsubay Çevik'in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları gözyaşı döktü.



Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı İmam Ahmet Özkarataşlıoğlu tarafından dua edilirken, çok sayıda vatandaş da gözyaşı içerisinde duaya eşlik etti.