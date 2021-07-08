Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'de, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, memleketi Nevşehir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

DHA 08.07.2021 - 14:58

Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı - 1
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı (21), memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.
Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı - 2
Şehit annesi Dudu Çiftçibaşı, cenazede oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Canımın içi gitti" diyerek ağladı.
Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı - 3
Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca, teröristlerce saldırı yapıldı.
Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı - 4
Araçta bulunan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçibaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı - 5
Şehit olan Çiftçibaşı'nın cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine gönderildi.
Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı - 6
Çakıllı köyünde kılınan cenaze namazına, Vali İnci Sezer Becel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, baba Resul Çiftçibaşı, anne Dudu Çiftçibaşı, iki kız kardeşi ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı - 7
Cenazede Şahit Çiftçibaşı'nın yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Anne Dudu Çiftçibaşı oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Canımın içi gitti" diyerek ağladı.
Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı - 8
Kılınan cenaze namazının ardından şehit Çiftçibaşı'nın cenazesi Çakıllı köyünde toprağa verildi.
Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı - 9
Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER