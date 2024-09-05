Şehit binbaşıya gözyaşlarıyla veda

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi’nde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Piyade Binbaşı Osman Ayan için Isparta Senirkent Gençali köyünde cenaze töreni düzenlendi. Şehit binbaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit binbaşıya gözyaşlarıyla veda - 1

Pençe Harekat Bölgesi’nde kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Binbaşı Ayan’ın cenazesi, saat 04.30’da askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi.

Kara yoluyla götürüldüğü Senirkent Devlet Hastanesi’nin morguna konulan şehidin cenazesi, öğleye doğru helallik alınması için köydeki ailesinin evine getirildi.

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Şehit binbaşıya gözyaşlarıyla veda - 2

Gözyaşlarıyla karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra köy meydanında hazırlanan tören alanına konuldu.

Şehidin babası Harun, annesi Gülümser, eşi Nazan ve kardeşi Elif Ayan, tören alanında zorlukla ayakta durdu.
Şehit binbaşıya gözyaşlarıyla veda - 3

Öğle namazının ardından cenaze namazını Isparta Müftüsü Muharrem Biçer kıldırdı.

Tören mangası tarafından bir süre omuzlarda taşınan şehidin cenazesi, top arabasına konularak bando eşliğinde götürüldüğü Gençali köyü mezarlığında toprağa verildi.
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