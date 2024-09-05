Şehit binbaşıya gözyaşlarıyla veda
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi’nde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Piyade Binbaşı Osman Ayan için Isparta Senirkent Gençali köyünde cenaze töreni düzenlendi. Şehit binbaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Pençe Harekat Bölgesi’nde kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan, son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Piyade Binbaşı Ayan’ın cenazesi, saat 04.30’da askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi.Kara yoluyla götürüldüğü Senirkent Devlet Hastanesi’nin morguna konulan şehidin cenazesi, öğleye doğru helallik alınması için köydeki ailesinin evine getirildi.