Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protesto edildi.

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki - 1

Kuzey Irak'ta üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu. Şehit olan 6 asker memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi de Manisa'da toprağa verildi.

Şehit Budak için ailesinin yaşadığı Yunusemre ilçesinde tören düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki - 2

Törene şehidin babası İkram Budak, kardeşleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki - 3

Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiye girerken protesto edildi.

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki - 4

Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi. Özel, burada da "Özgür dışarı" sloganlarıyla karşılaştı.

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki - 5

Cenaze namazı sırasında da gerginlik devam etti. Özgür Özel cenazenin ardından alandan çıkarken vatandaşlar tepki gösterdi.

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki - 6

Polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, yuhalanan Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı.

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki - 7

Özgür Özel ile Vali Ünlü'nün bulunduğu makam aracını yumruklayan kişilere, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki - 8
Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki - 9
Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki - 10
Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki - 11
DAHA FAZLA GÖSTER