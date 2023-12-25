Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protesto edildi.
Kuzey Irak'ta üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu. Şehit olan 6 asker memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi de Manisa'da toprağa verildi.
Şehit Budak için ailesinin yaşadığı Yunusemre ilçesinde tören düzenlendi.