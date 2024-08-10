Şehit Eren Bülbül'ün annesi: "7 yıl, 7 bin yıl gibi"
15 yaşındaki Eren Bülbül, 2017 yılında Trabzon'da PKK'lı teröristleri ihbar edip, güvenlik güçlerine yerini gösterirken açılan ateşle şehit olmuştu. Oğlunun kabrinin başından ayrılmayan anne Ayşe Bülbül, Eren şehit edileli 7 yıl oldu; 7 yıl, 7 bin yıl gibi oldu. Bu günler geçmez" dedi.
Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.