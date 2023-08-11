Şehit Eren Bülbül’ün ölümünün üzerinden 6 yıl geçti
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, ölümlerinin 6’ncı yılında anılıyor.
Trabzon’un Maçka kırsalında, 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün 6’ncı yılında anılıyor.
Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002’de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka’nın Köprüyanı Mahallesi’ndeki evde büyüdü. Bülbül, Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde devam etti.
Eren Bülbül, babası Hasan Bülbül’ün 2016’da vefatının ardından, her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı.
Kısa süren yaşamı boyunca annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklar çeken Bülbül, çevresinde Trabzonspor'a tutkusu ve sevdasıyla tanınıyordu.