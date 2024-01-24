Şehit Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni

Kaya, "Merhumun doğduğu Sakarya'da ve şehit edildiği Diyarbakır'da görev yapmanın şahsım için ayrı bir onur meselesi olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Okkan ve silah arkadaşlarıyla ülkemizin bekası ve milletimizin can, mal, namusunu korumak için canını severek feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.