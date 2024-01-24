Şehit Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni
Diyarbakır'da 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Ocak 2001'de şehit edilen Gaffar Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.