Şehit mezarları tahrip edildi, savcılık soruşturma başlattı

93 harbinde Kuvayı Millîye Komutanı olarak görev yapan, Erzurum'un Oltu ilçesinde Narman ilçesine 100 atlı ve yaya olarak yardıma giden, daha sonra Şekerli köyünde şehit olan ve kabri Narman ilçesi Mahmut Çavuş Mahallesi mezarlığında bulunan Oltulu Dağgirli Daştan Efendi ve beş meçhul şehide ait mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kazılarak tahrip edildi. Olay bölge halkında büyük tepkiyle karşılandı.



