Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Ajansı 08.09.2021 - 14:46

Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 1

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in cenazesi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 2
Şehit Yiğit'in naaşı, Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 3
Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Turhal Belediyesi önünde hazırlanan alana taşındı.
Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 4
Burada babası Hüseyin, annesi Fatma, eşi Özlem Yiğit şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 5
Şehidin 7 aylık oğlu Melih ise babasının tabutuna son kez dokundu.
Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 6
Şehit Yiğit'in cenazesi burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 7
Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 8
Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 9
Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 10
Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 11
Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 12
Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - 13

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