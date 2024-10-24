Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

"ŞEHİTLİK ONA ÇOK YAKIŞTI"

Zahide Güçlü Ekici'nin ağabeyi Hamit Kurtuluş Güçlü de "Melek gibi bir insandı. Çok yardımseverdi. Yardımsever bir insandı. Vatanına çok bağlıydı, çok severdi. Şehitlik ona çok yakıştı. Yaptığı işten gurur duyuyordu." diye konuştu.