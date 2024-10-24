Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici, GÖKBEY projesinde aktif rol almış
TUSAŞ'a yönelik dün düzenlenen terör saldırısında makine mühendisi Zahide Güçlü, evlilik yıl dönümünde, eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada şehit oldu. Ekici'nin, GÖKBEY genel maksat helikopteri projesinde aktif rol aldığı ortaya çıktı.
TUSAŞ'a yönelik dün düzenlenen terör saldırısında makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, eşi Yalçın Ekici'nin 14'üncü evlilik yıl dönümleri nedeniyle kendisine gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada şehit oldu.