Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı

DHA 28.07.2021 - 15:11 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 15:29
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için Hakkari'de tören düzenlendi.
Törenin ardından şehitlerin cenazesi memleketlerine uğurlandı.
Şehit Özcücük, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin naaşı, Asri Mezarlık morgundan alınarak, askeri tören mangası tarafından Bahattin Nakıboğlu Camisi avlusuna getirildi.