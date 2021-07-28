Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için Hakkari'de tören düzenlendi.

Burada düzenlenen törene, Özcücük'ün annesi Fatma, babası Nihat, kardeşleri ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Mustafa Emre Başbuğ, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.