Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı

Irak'ın kuzeyindeki çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük, memleketinde toprağa verildi. Şehidin annesi oğlununu asker selamı ile uğurladı.

DHA 28.07.2021 - 15:11 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 15:29

Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 1

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için Hakkari'de tören düzenlendi.

Törenin ardından şehitlerin cenazesi memleketlerine uğurlandı.

Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 2

Şehit Özcücük, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 3

Şehidin naaşı, Asri Mezarlık morgundan alınarak, askeri tören mangası tarafından Bahattin Nakıboğlu Camisi avlusuna getirildi.

Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 4
Burada düzenlenen törene, Özcücük'ün annesi Fatma, babası Nihat, kardeşleri ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Mustafa Emre Başbuğ, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 5
Törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken ve Özcücük'ün fotoğrafını öpen şehidin annesi Fatma, "Paşam gelmiş, paşam sen geldin. Bak istediğin oldu" diye seslendi.
Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 6
Özcücük'ün naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 7
Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 8
Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 9
Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 10
Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 11
Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 12
Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 13
Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 14
Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 15
Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı - 16

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