Haberler - İHA - DHA 11.10.2021 - 18:30
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.
Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Öznur, babası Mehmet ve annesi Emine Şahin ile kardeşlerine baş sağlığı diledi.
Güçlükle ayakta duran şehit yakınlarını, şehidin silah arkadaşları teselli etti.
Şehidin naaşı, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde, Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile meslektaşları ve vatandaşların omuzlarında taşınarak, cenaze aracına konuldu.