Bakan Soylu ile şehidin babası Mehmet Doğan, polis ve vatandaşla birlikte mezarlığa kadar şehidin tabutunu omzunda taşıdı. Şehidin toprağa verilmesinin ardından Bakan Soylu, mezarlıkta şehidin annesi, babası ve eşine, Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.



Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.



Geçen yıl evlenen şehidin eşinin ise bebek beklediği öğrenildi.