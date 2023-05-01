Şehit Özgür Barçın ve Resul Barutcu son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde şehit olan şehitler son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Özgür Barçın için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında polisler nöbet tuttu.
Şehidin eşi Ferda, annesi Necmiye ve babası Mücahit Barçın ile yakınları taziyeleri kabul etti.
Şehidin eşi Ferda, annesi Necmiye ve babası Mücahit Barçın ile yakınları taziyeleri kabul etti.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz katıldı.
Törenin ardından şehit polis memuru Özgür Barçın'ın cenazesi, Sincan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Suriye'nin Tel-Abyad kentinde PKK/PYD'li teröristlerin hazırladığı patlayıcıların imhası sırasında şehit olan polis memuru Resul Barutcu'nun (26) cenazesi de Osmaniye'de toprağa verildi.
Şanlıurfa'ya getirilen Barutcu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye götürüldü. Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası Barutcu'nun cenazesi, helallik için Gebeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Barutçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.
Törene şehidin ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Erdinç Yılmaz, milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Baha Ünlü ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin babası Barutcu, oğlunun tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Barutcu'nun cenazesi, İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından Osmaniye Şehitliği'nde toprağa verildi.