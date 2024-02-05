Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün cenazeleri, Ankara'da toprağa verildi. Şehit Gülen'in annesi, törende oğlunun sözlüsüne sarılarak, "24 Şubat'ta nişanları vardı. Gelinim arkada kaldı.'' dedi. Şehit Öztürk'ün kızı ise, babasının tabutunun konulduğu cenaze arabasının arkasından koşarak gözyaşı döktü.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 1

Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan 3 Şubat Cumartesi gecesi havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğramıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 2

ŞEHİT PİLOT EMNİYET AMİRİ CEMİL GÜLEN

Düşen helikopterdeki Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen (33) ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk (54) şehit olmuştu.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 3

ŞEHİT PİLOT LEVENT ÖZTÜRK

Şehit pilotların cenazeleri, dün akşam Ankara'ya getirildi.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 4

Şehit pilotlar için ilk tören Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlendi.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 5

Cenazeler, buradaki törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Camide şehit aileleri, taziyeleri kabul etti.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 6

''24 ŞUBAT'TA NİŞANLARI VARDI''

Şehit Gülen'in annesi Hatice Gülen burada oğlunun sözlüsüne sarılarak, "24 Şubat'ta nişanları vardı. Gelinim arkada kaldı. Oğlum giderken 'Allah'a ısmarladık.' dedi. Aklına getiremiyorsun ki." ifadelerini kullandı.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 7

BAKAN GÖKTAŞ TESELLİ ETTİ

Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün eşi Mehtap, kızları Ülkü Nehir (17) ve Elif Naz Öztürk (11) de ayakta durmakta zorlanırken aileyi, yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teselli etmeye çalıştı.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 8

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına şehitlerin aileleri ve yakınları ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı. Şehitlerin namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 9

Namazın ardından şehitlerin tabutları, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 10

EL SALLAYARAK VEDA ETTİLER

Şehit Öztürk'ün kızı Ülkü Nehir, babasının tabutunun konulduğu cenaze arabasının arkasından koşarak gözyaşı döktü.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 11

''NE OLUR GÖTÜRMESİNLER''

Şehit Gülen'in sözlüsü Merve Özden ise tabutun cenaze arabasına konulduğu sırada ''Götürmesinler, ne olur götürmesinler.'' diyerek feryat etti.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 12

Şehit Öztürk'ün eşi Mehtap ile kızları Ülkü Nehir ve Elif Naz, törenin ardından el sallayarak şehide veda etti.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 13

Şehit pilotlar, Karşıyaka Polis Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 14
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 15
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 16
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 17
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 18
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 19
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 20
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 21
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 22
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 23
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 24
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 25
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 26
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 27
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 28
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 29
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 30
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 31
Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı - 32
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