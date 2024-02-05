Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı
Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün cenazeleri, Ankara'da toprağa verildi. Şehit Gülen'in annesi, törende oğlunun sözlüsüne sarılarak, "24 Şubat'ta nişanları vardı. Gelinim arkada kaldı.'' dedi. Şehit Öztürk'ün kızı ise, babasının tabutunun konulduğu cenaze arabasının arkasından koşarak gözyaşı döktü.
Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan 3 Şubat Cumartesi gecesi havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğramıştı.