Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı

BAKAN GÖKTAŞ TESELLİ ETTİ

Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün eşi Mehtap, kızları Ülkü Nehir (17) ve Elif Naz Öztürk (11) de ayakta durmakta zorlanırken aileyi, yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teselli etmeye çalıştı.