Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 1

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 2

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 3

Şehit Enes Kırmızıkoç'un (26) naaşı, askerler tarafından Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Örene Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 4

Şehidin cenazesi, ailesinden helallik alındıktan sonra mahalledeki Suffe Camisi bahçesine getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 5

Cami bahçesinde kıldırılan cenaze namazı sonrası Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerce bir süre omuzlarda taşındı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 6

Şehidin naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 7

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 8
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 9
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 10
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 11
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 12
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 13
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 14
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 15
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 16
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 17
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 18
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç, son yolculuğuna uğurlandı - 19
DAHA FAZLA GÖSTER