Şehit polis Emre Albayrak'a veda
09.12.2025 10:11
Son Güncelleme: 09.12.2025 15:25
AA
İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Emre Albayrak, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Çekmeköy'de dün sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 yaşındaki 6 yıllık polis Emre Albayrak şehit olmuştu.
Polis memuru Emre Albayrak için memleketi Samsun'da cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, siyasi ve askeri yetkililer ile çok sayıda hemşehrisi katıldı.
Şehidin cenazesi Ladik Merkez Camii'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Arnavutlar Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Özel harekat polisi Albayrak'ın katili Ramazan Açik öldürülmüş, iki zanlı ise sağ olarak ele geçirilmişti.
Saldırganların “kasten yaralama” başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıkmıştı.
Şehit polis için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da törene katılmıştı.
Şehit Albayrak'ın 6 yıllık polis olduğunu ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını aktaran Yerlikaya, "Yiğit, gözü pekti, yüreği tertemizdi. Emniyet teşkilatımızın her bir neferi gibi o da vatanımız, bayrağımız, kutsal bildiğimiz değerler için yemin etmişti ve uyuşturucuya karşı verdiğimiz bu büyük mücadelede geleceğimizi zehirlemek isteyen o karanlık yapılarla savaşımızda, arkadaşlarıyla beraber canı pahasına en önde duranlardandı." ifadelerini kullanmıştı.
Tören mangasınca araca konulmak üzere omuzlarda taşınan şehidin cenazesine, çalışma arkadaşları da omuz vermişti.
Şehidin cenazesi, memleketi Samsun'a gönderilmişti.