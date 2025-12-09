Şehit polis Emre Albayrak'a veda günü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da törene katıldı.

Şehit Albayrak'ın 6 yıllık polis olduğunu ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını aktaran Yerlikaya, "Yiğit, gözü pekti, yüreği tertemizdi. Emniyet teşkilatımızın her bir neferi gibi o da vatanımız, bayrağımız, kutsal bildiğimiz değerler için yemin etmişti ve uyuşturucuya karşı verdiğimiz bu büyük mücadelede geleceğimizi zehirlemek isteyen o karanlık yapılarla savaşımızda, arkadaşlarıyla beraber canı pahasına en önde duranlardandı." ifadelerini kullandı.