Şehit polis Emre Albayrak'a veda günü
09.12.2025 10:11
AA
İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Emre Albayrak bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Çekmeköy'de dün sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 yaşındaki 6 yıllık polis Emre Albayrak şehit oldu.
Özel harekat polisi Albayrak'ın katili Ramazan Açik öldürüldü, iki zanlı ise sağ olarak ele geçirildi.
Saldırganların kasten yaralama başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Şehit polis için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da törene katıldı.
Şehit Albayrak'ın 6 yıllık polis olduğunu ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını aktaran Yerlikaya, "Yiğit, gözü pekti, yüreği tertemizdi. Emniyet teşkilatımızın her bir neferi gibi o da vatanımız, bayrağımız, kutsal bildiğimiz değerler için yemin etmişti ve uyuşturucuya karşı verdiğimiz bu büyük mücadelede geleceğimizi zehirlemek isteyen o karanlık yapılarla savaşımızda, arkadaşlarıyla beraber canı pahasına en önde duranlardandı." ifadelerini kullandı.
Tören mangasınca araca konulmak üzere omuzlarda taşınan şehidin cenazesine, çalışma arkadaşları da omuz verdi.
Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.
Şehit, bugün Samsun'un Ladik ilçesi Avcı Sultan Mehmet Camisi’nde öğle namazının ardından Arnavutlar Köyü Aile Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.