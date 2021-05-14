Şehit polis memuru Veli Kabalay, son yolculuğuna uğurlandı

VATAN İÇİN CANIM FEDA OLSUN DERKEN CANINI VERDİ OĞLUM Cenazede oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan Aysel Kabalay, "Ah yavrum, ah kuzum benim. Bayrama böyle mi gelecektin. Pırlanta gibi yetiştirdik biz onu. Doyamadım canım yavrum. Nasıl dayanayım yavrum. Arkandan beni de götür annem. Koca dağlar yıkıldı da altında kaldım oğlum. Ben gitseydim keşke. Cesurdu benim oğlum. Vatan için canım feda olsun derken canını verdi oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.