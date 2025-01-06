Şehit polise hüzünlü veda
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, polis motosikletiyle otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan 22 yaşındaki polis memuru Emirhan Aramış, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Balıkesir'de toprağa verildi.
Şehit polis memuru Emirhan Aramış'ın naaşı, dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından bugün Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükyenice Mahallesi'ne getirildi.