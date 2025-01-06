Şehit polise hüzünlü veda

"ALLAH'IM SENİ BENDEN DAHA ÇOK SEVMİŞ"

Şehit Emirhan Aramış'ın babası Mustafa Aramış, oğlunun motosiklet önünde çektirdiği fotoğrafı göstererek, "Taş kırım işinde çalışarak aslan yetiştirmişiz. Yüce Rabbim bu mevkiyi nasip etti. Vatan sağ olsun. Oğluma herkes hakkını helal etsin. Allah'ım seni benden daha çok sevmiş. Ben de seviyordum, yavrum ben senin için ölürdüm. Aslanım, hakkım helal olsun. Sen de hakkını helal et." dedi.