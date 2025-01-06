Şehit polise hüzünlü veda

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, polis motosikletiyle otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan 22 yaşındaki polis memuru Emirhan Aramış, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Balıkesir'de toprağa verildi.

Şehit polis memuru Emirhan Aramış'ın naaşı, dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından bugün Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükyenice Mahallesi'ne getirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şehit polise hüzünlü veda - 2

Şehidin naaşı, baba evinin önünde helallik alınmasının ardından meslektaşları ve mahalle sakinleri tarafından Yeni Camii'ye getirildi.

Şehit polise hüzünlü veda - 3

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, acılı baba Mustafa Aramış'ın elini tutarak teselli etti. İki kız ve 1 erkek kardeşi olan şehit Aramış'ın babası Mustafa Aramış (50) ve annesi Sariye (46) Aramış, cenazede büyük üzüntü yaşadı.

Şehit polise hüzünlü veda - 4

"ALLAH'IM SENİ BENDEN DAHA ÇOK SEVMİŞ"

Şehit Emirhan Aramış'ın babası Mustafa Aramış, oğlunun motosiklet önünde çektirdiği fotoğrafı göstererek, "Taş kırım işinde çalışarak aslan yetiştirmişiz. Yüce Rabbim bu mevkiyi nasip etti. Vatan sağ olsun. Oğluma herkes hakkını helal etsin. Allah'ım seni benden daha çok sevmiş. Ben de seviyordum, yavrum ben senin için ölürdüm. Aslanım, hakkım helal olsun. Sen de hakkını helal et." dedi.

Şehit polise hüzünlü veda - 5

"SEN BENİ ŞEHİT ANNESİ Mİ YAPTIN KUZUM?"

Oğlunu Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Sariye Aramış, ise gözyaşı dökerek, "Annen geliyor yanına kuzum, yakışıklı kuzum benim. Doyamadım ben sana, melek oldu benim oğlum, mis kokulu Emirhanım. Dayanamıyorum sana ben. Nasıl dayanacağım ben sana annem. Sen beni şehit annesi mi yaptın kuzum?" ifadelerini kullandı.

Şehit polise hüzünlü veda - 6

Şehit Aramış'ın cenazesi İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ailesi ve sevdiklerinin gözyaşlarıyla mahalle mezarlığına defnedildi.

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Cenaze törenine, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit , Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Enver Erbil Karaca ve Aramış'ın meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polise hüzünlü veda - 8

NE OLMUŞTU?

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli şehit Emirhan Aramış, İstanbul Eyüpsultan'daki Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'ndeki yaşanan trafik kazasının ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiş, Aramış için İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlenmişti.

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