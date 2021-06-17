Şehit polis Ercan Yangöz son yolculuğuna uğurlandı

DHA 17.06.2021 - 15:33 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 15:38
Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) Bodrum Grup Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı.
Operasyon için harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldığı Ortakent Mahallesi Giritli Sokak üzerindeki villaya, dün saat 17.30 sıralarında operasyon düzenledi.
Doktorların müdahalesine rağmen bekar, 6 yıllık polis memuru Yangöz şehit oldu. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, bu sabah Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak, polis eskortu eşliğinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.
Törende özgeçmişi okunan şehit polis memuru Ercan Yangöz için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında ayakta durmakta güçlük çeken baba Şahin Yangöz ve anne Nursel Yangöz, polis selamı verdi.
Muğla İl Müftüsü Adnan Uğur tarafından yapılan duanın ardından Yangöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulup, polis eskortu eşliğinde defnedilmek üzere memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine uğurlandı.