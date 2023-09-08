Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş halde bulundu
Diyarbakır’da 12 yıl önce PKK’lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Zafer Sayil’in eşi Hatice Sayil, Kayseri’de cipinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Emniyet güçleri intihar ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
PKK’lı teröristlerin 12 yıl önce Diyarbakır’da şehit ettiği polis memuru Zafer Sayil’in eşi, Kayseri’de otomobilinde ölü bulundu.
Olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesinde meydana geldi.