Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı

Burada, şehit Teğmen Kıvık için tören düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Suat Çağlayan ve diğer protokol üyeleri ile şehit Kıvık’ın babası Kenan, annesi Ayşe ve kardeşleri Tarık ve Murat Kıvık ile Merve Kotuk ve binlerce vatandaş katıldı.