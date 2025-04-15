Şehit Tokyürek'e son veda: Vasiyeti yerine getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit olmadan bir gün önce kardeşine attığı son mesajında vasiyet ettiği gibi memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Şehit Tokyürek'e son veda: Vasiyeti yerine getirildi - 1

7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşınıp katafalka konuldu.

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Şehit Tokyürek'e son veda: Vasiyeti yerine getirildi - 2

Yoğun kar yağışı altında düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajı okundu.

Tekbirlerle konulduğu top aracında askeri bando ekibi eşliğinde bir süre taşınan şehidin naaşı, alanda bekleyen cenaze aracına nakledilerek, Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi'ne götürüldü.

Şehit Tokyürek'e son veda: Vasiyeti yerine getirildi - 3

Şehidin naaşı, tekbir ve dualarla mahalle mezarlığına defnedildi.

Şehit Tokyürek'e son veda: Vasiyeti yerine getirildi - 4

VASİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tokyürek, şehit düşmeden bir gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı ve son mesajı ortaya çıkmıştı.

Tokyürek belirttiği gibi Sığırlı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit, mesajında, kardeşinden eşi Gözde'ye de iyi bakmalarını istemişti.

Şehit Tokyürek'e son veda: Vasiyeti yerine getirildi - 5

3 SENE SONRA ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) 14 Nisan'da yapılan açıklamada, 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

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