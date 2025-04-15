Şehit Tokyürek'e son veda: Vasiyeti yerine getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit olmadan bir gün önce kardeşine attığı son mesajında vasiyet ettiği gibi memleketi Erzurum'da toprağa verildi.
7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşınıp katafalka konuldu.