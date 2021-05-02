Şehit Uzman Çavuş Asan, memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Nirvaseytu-1850 rakımlı tepe üs bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.