Şehit Uzman Çavuş Asan, memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23), cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya gönderildi.

DHA 02.05.2021 - 08:52 | Son Güncelleme : 02.05.2021 - 08:53

Şehit Uzman Çavuş Asan, memleketine uğurlandı - 1
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Nirvaseytu-1850 rakımlı tepe üs bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Şehit Uzman Çavuş Asan, memleketine uğurlandı - 2
Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.
Şehit Uzman Çavuş Asan, memleketine uğurlandı - 3
Şehit Piyade Uzman Çavuş Asan'ın Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu tabutun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Şehit Uzman Çavuş Asan, memleketine uğurlandı - 4
Özgeçmişi okunan şehit Asan için daha sonra dua edildi.
Şehit Uzman Çavuş Asan, memleketine uğurlandı - 5
Duanın ardından şehit askerin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu.
Şehit Uzman Çavuş Asan, memleketine uğurlandı - 6
Karayoluyla Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Şehit Asan'ın cenazesi, buradan da uçakla memleketi Kütahya'ya uğurlandı.
Şehit Uzman Çavuş Asan, memleketine uğurlandı - 7
Şehit Uzman Çavuş Asan, memleketine uğurlandı - 8
Şehit Uzman Çavuş Asan, memleketine uğurlandı - 9

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