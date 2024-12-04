Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda: Vasiyeti yerine getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da tören düzenlendi. Eren Kızıldağ'ın, eşine, şehit olması durumunda cenaze namazının Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde kılınması için vasiyette bulunduğu öğrenildi.
Şehit Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, tören için Hacı Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.