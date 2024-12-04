Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda: Vasiyeti yerine getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da tören düzenlendi. Eren Kızıldağ'ın, eşine, şehit olması durumunda cenaze namazının Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde kılınması için vasiyette bulunduğu öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda: Vasiyeti yerine getirildi - 1

Şehit Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, tören için Hacı Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.

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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda: Vasiyeti yerine getirildi - 2

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Ayşe, babası İsmail, eşi Esma Kızıldağ ile kardeşleri ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Adana Vali Vekili İbrahim Küçük, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda: Vasiyeti yerine getirildi - 3

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda: Vasiyeti yerine getirildi - 4

Namaz sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda: Vasiyeti yerine getirildi - 5

Okunan duaların ardından şehit Kızıldağ'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Adana'nın Feke ilçesine gönderildi.

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda: Vasiyeti yerine getirildi - 6

Öte yandan, Eren Kızıldağ'ın, eşine, şehit olması durumunda cenaze namazının Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde kılınması için vasiyette bulunduğu öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda: Vasiyeti yerine getirildi - 7
Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda: Vasiyeti yerine getirildi - 8
Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda: Vasiyeti yerine getirildi - 9
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