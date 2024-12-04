Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda: Vasiyeti yerine getirildi

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Ayşe, babası İsmail, eşi Esma Kızıldağ ile kardeşleri ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Adana Vali Vekili İbrahim Küçük, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.