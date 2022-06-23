Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Birinci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şehit yakınları ve TSK mensubu çok sayıda askeri personel katıldı.