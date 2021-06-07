Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı

Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde araziye döşenen mayına basması sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25) şehit oldu. Şehidin cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlandı.

DHA 07.06.2021 - 09:05 | Son Güncelleme : 07.06.2021 - 09:34

Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 1
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Yıldırım 'operasyonunda 1 asker şehit oldu.
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 2
Teröristlerin araziye döşediği mayına basıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutalığı'nda tören düzenlendi.
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 3
Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Özkan Şenol, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 4
Şehit Şeker'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra şehidin öz geçmişi okudu.
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 5
Duaların yapılması sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker, memleketi Samsun'a uğurlanmak üzere, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na getirildi.
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 6
Şehidin cenazesi, buradan da uçakla memleketine uğurlandı.
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 7
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 8
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 9
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 10
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 11
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 12
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 13
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 14
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 15
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 16
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 17
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 18
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 19
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 20
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı - 21

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