Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı

Teröristlerin araziye döşediği mayına basıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutalığı'nda tören düzenlendi.