Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı

Ataş'ın bir süre önce çekilen görüntüsünde arkadaşlarına "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın" diye vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.

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