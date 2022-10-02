Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı - 1

Şehit Ataş, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı - 2

Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde dün şehit düştü.

Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı - 3

Memleketi Elazığ’a getirilen Ataş için Kovancılar ilçesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı - 4

İl Müftüsü Selami Aydın’ın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazına, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, STK temsilcileri, şehidin ailesi, askeri personel, polisler ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı - 5

Kılınan namazın ve yapılan duanın ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konularak tören mangası eşliğinde bir süre taşındı.

Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı - 6

Törenin ardından şehidin naaşı aile kabristanlığına götürülerek toprağa verildi.

Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı - 7

Ataş'ın bir süre önce çekilen görüntüsünde arkadaşlarına "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın" diye vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.

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Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı - 8
Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı - 9
Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı - 10
Şehit Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı - 11

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