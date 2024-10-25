Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici’ye o çiçeği teslim eden çiçekçi konuştu: “Hayatımın en acı siparişiydi”

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara’daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici’ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir, “Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık. Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş. Keşke biraz daha önce ya da daha sonra gitseydik de o sipariş gitmeseydi.” dedi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, çiçeğin internet üzerinden sipariş verildiğini, çiçekle ilgili de sık sık aksilik yaşandığını ifade etti.