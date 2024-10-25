Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici’ye o çiçeği teslim eden çiçekçi konuştu: “Hayatımın en acı siparişiydi”
TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, evlilik yıl dönümünde eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada şehit oldu. O çiçeği TUSAŞ’a getirip Ekici’ye teslim eden çiçekçi konuştu. Çiçekçi Ali Özdemir, “Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık. Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş.” dedi.
TUSAŞ’ta mühendis olarak çalışan 37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, 14’üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit oldu.
Sipariş edilen çiçeği Eryaman’dan TUSAŞ’a götüren çiçekçi Ali Özdemir de saldırıdan 20 dakika arayla kurtuldu.
Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici, GÖKBEY projesinde aktif rol almış