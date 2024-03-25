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Şehitkamil Belediyesi hangi partide? Şehitkamil Belediye başkanı kimdir? Şehitkamil Belediye başkan adayları

Şehitkamil Belediyesi hangi partide? Şehitkamil Belediye Başkanı kimdir? Şehitkamil Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Şehitkamil Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Şehitkamil Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Şehitkamil yerel seçim sonuçları..

Şehitkamil Belediyesi hangi partide? Şehitkamil Belediye başkanı kimdir? Şehitkamil Belediye başkan adayları - 1

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Şehitkamil Belediyesini 178.824 alınan oy ve %53.48 oy oranı ile AK Parti adayı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%53.48
  • CHP%28.17
  • İyi Parti%10.95
  • Saadet Partisi%2.78
  • DP%1.98
  • GAZİ ALBAYRAK%1.11
  • Diğer%1.54

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Şehitkamil Belediyesi hangi partide? Şehitkamil Belediye başkanı kimdir? Şehitkamil Belediye başkan adayları - 2

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Şehitkamil Belediyesi Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu Kimdir?

1964 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1966 yılında kurulan aile şirketinde ikinci kuşak yönetici olarak başladı.

Eğitim, kültür ve sosyal yardım alanlarında sivil toplum kuruluşlarında ve meslek odalarında kurucu ve yönetici olarak görev aldı.

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Serbest Bölge Yönetim Kurulu üyeliği, Gaziantep Spor Kulübü delegeliği, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği, TOBB Genel Kurul Delegeliği ve Kent Konseyi İmar Komisyon üyeliği görevlerinde bulundu.

Siyasete aktif olarak AK Parti Kuruluş süreciyle başladı. Çeşitli kademelerinde Mahalle Temsilciliği, İl Delegeliği, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Yürütme Kurulu Üyeliği, İl Sekreterliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2004 yılında yapılan yerel yönetim seçimleri sonrası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi.

29 Mart 2009 yerel yönetim seçimlerinde Şehitkamil Belediye Başkanı seçildi. 3.dönem Şehitkamil Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şehitkamil Belediyesi hangi partide? Şehitkamil Belediye başkanı kimdir? Şehitkamil Belediye başkan adayları - 3

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU
  • YUSUF BÖLÜKLER
  • MÜSLÜM ASLAN
  • OSMAN BATMAN
  • MEHMET YILMAZ
  • HÜSEYİN KIRAN
  • SELAMİ DEMİRKOL
  • MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL
  • ERCAN AKYOSUN
  • VAKIF DEMİR
  • CENGİZ BARNA
  • KAMİL YAVUZER
  • KEMAL İLİK
  • DAMLA ÇINAR
  • CEVDET SOLMAZ
  • ERMAN EBÇEM
  • HATİCE GÜL ESMER
  • HALİT BOZKURT
  • UMUT YILMAZ
  • MUSTAFA KARAKURT
  • OMAY KARAATA
  • METİN DERTLİ
  • AHMET BURAK KURT
  • MUZAFFER PEKMEZCİ
  • TURGUT ÇELİK
  • OKAN KISACIK
  • MEHMET HAYRİ KAMALI
  • SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU
Şehitkamil Belediyesi hangi partide? Şehitkamil Belediye başkanı kimdir? Şehitkamil Belediye başkan adayları - 4

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