Şehitkamil Belediyesi hangi partide? Şehitkamil Belediye başkanı kimdir? Şehitkamil Belediye başkan adayları

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Şehitkamil Belediyesi Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu Kimdir?

1964 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1966 yılında kurulan aile şirketinde ikinci kuşak yönetici olarak başladı.



Eğitim, kültür ve sosyal yardım alanlarında sivil toplum kuruluşlarında ve meslek odalarında kurucu ve yönetici olarak görev aldı.



Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Serbest Bölge Yönetim Kurulu üyeliği, Gaziantep Spor Kulübü delegeliği, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği, TOBB Genel Kurul Delegeliği ve Kent Konseyi İmar Komisyon üyeliği görevlerinde bulundu.



Siyasete aktif olarak AK Parti Kuruluş süreciyle başladı. Çeşitli kademelerinde Mahalle Temsilciliği, İl Delegeliği, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Yürütme Kurulu Üyeliği, İl Sekreterliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2004 yılında yapılan yerel yönetim seçimleri sonrası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi.



29 Mart 2009 yerel yönetim seçimlerinde Şehitkamil Belediye Başkanı seçildi. 3.dönem Şehitkamil Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.