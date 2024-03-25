Şehitkamil Belediyesi hangi partide? Şehitkamil Belediye başkanı kimdir? Şehitkamil Belediye başkan adayları
Şehitkamil Belediyesi hangi partide? Şehitkamil Belediye Başkanı kimdir? Şehitkamil Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Şehitkamil Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Şehitkamil Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Şehitkamil yerel seçim sonuçları..
ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Şehitkamil Belediyesini 178.824 alınan oy ve %53.48 oy oranı ile AK Parti adayı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%53.48
- CHP%28.17
- İyi Parti%10.95
- Saadet Partisi%2.78
- DP%1.98
- GAZİ ALBAYRAK%1.11
- Diğer%1.54