Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a hüzünlü veda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törende gözyaşlarını tutamadı.

"Daha 6 ay önce kardeşimi Ferdi Zeyrek'i, Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Gülşah çok iyi CHP'li bir ailenin hepimizden daha çok CHP'li bir evladı." diye konuşma yapan Özel, "Çok acıklı hikaye yazdık demiş. Ağzından en son çıkan sözler bu. Bitmedi bu hikayeler." dedi.

Durbay'ın parti içinde bir sürü görevde yer aldığından bahseden Özel, “Yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar iki oy verdi birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdiler.” diye konuştu.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz, yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun Hepiniz hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız"