Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a hüzünlü veda
15.12.2025 13:18
AA, İHA
Manisa'da, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için belediye hizmet binası önünde cenaze töreni düzenlendi.
Kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 37 yaşındaki Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti.
İki gündür entübe halde olan Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Durbay için görev yeri Şehzadeler Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Türk bayrağına sarılı tabutu Zabıta personeli tarafından alınan Durbay'ın naaşı belediye önüne alkışlarla geldi.
Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.
Belediye önündeki törende Gülşah Durbay'ın babası Osman Durbay, annesi Fatma Durbay, kardeşleri ve ailesi tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.
Gülşah Durbay'ın 37 yıllık yaşamına sığdırdığı başarıların anlatıldığı özgeçmişin ardından ailesi adına konuşmayı yakın arkadaşı olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli "Gülüm" diye seslendiği Gülşah Durbay'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
"Senin kardeşin olmak benim için bir ayrıcalıktı" diyen Denizli, "Asla unutulmayacaksın, iyi ki geçtin bu memleketten, iyi ki ışık saçtın hayatlarımıza. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın gülüm. Huzurla uyu" şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törende gözyaşlarını tutamadı.
"Daha 6 ay önce kardeşimi Ferdi Zeyrek'i, Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Gülşah çok iyi CHP'li bir ailenin hepimizden daha çok CHP'li bir evladı." diye konuşma yapan Özel, "Çok acıklı hikaye yazdık demiş. Ağzından en son çıkan sözler bu. Bitmedi bu hikayeler." dedi.
Durbay'ın parti içinde bir sürü görevde yer aldığından bahseden Özel, “Yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar iki oy verdi birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdiler.” diye konuştu.
Özel, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz, yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun Hepiniz hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız"
Belediye önündeki törenin ardından Başkan Durbay'ın naaşı belediye önünden alınarak, Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazı öncesi Hatuniye Camisi'ne götürüldü.