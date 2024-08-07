Şeker hastaları arasında yayıldı, mahalledeki su kaynağı kurudu! Belediye tankerlerle su taşımaya başladı
Bursa’nın İznik ilçesindeki bir kaynak suyu, sosyal medyada “Şeker hastalığına iyi geliyor.” diye paylaşılınca Türkiye’nin dört bir yanından akına uğradı. Farklı illerden gelen çok sayıda kişi, şifalı olduğuna inandıkları suya ilgi gösterince, su kaynağı kurudu. Kaynak suları kuruyan ilçe sakinleri şaşkın...
Bursa’da bir kaynak suyu, “Şeker hastalarına iyi geliyor.” diye sosyal medyada paylaşılınca, çok sayıda kişinin akınına uğradı.