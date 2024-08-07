Şeker hastaları arasında yayıldı, mahalledeki su kaynağı kurudu! Belediye tankerlerle su taşımaya başladı

Bursa’nın İznik ilçesindeki bir kaynak suyu, sosyal medyada “Şeker hastalığına iyi geliyor.” diye paylaşılınca Türkiye’nin dört bir yanından akına uğradı. Farklı illerden gelen çok sayıda kişi, şifalı olduğuna inandıkları suya ilgi gösterince, su kaynağı kurudu. Kaynak suları kuruyan ilçe sakinleri şaşkın...

Şeker hastaları arasında yayıldı, mahalledeki su kaynağı kurudu! Belediye tankerlerle su taşımaya başladı - 1

Bursa’da bir kaynak suyu, “Şeker hastalarına iyi geliyor.” diye sosyal medyada paylaşılınca, çok sayıda kişinin akınına uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şeker hastaları arasında yayıldı, mahalledeki su kaynağı kurudu! Belediye tankerlerle su taşımaya başladı - 2

Hafta sonları binlerce vatandaş, su almak için Karatekin Mahallesi’ne akın etti.

Şifalı denilen suyun ünü, kulaktan kulağa yayıldı. İki gün önce ise suyun kaynağı tükendi.

Şeker hastaları arasında yayıldı, mahalledeki su kaynağı kurudu! Belediye tankerlerle su taşımaya başladı - 3

BUSKİ ekipleri su tankerleri ile mahalleye takviye yapmaya başladı.

Gazetecilere konuşan bir mahalle sakini, “Suyumuz duyulduktan sonra mahallemize akın ettiler, suyumuz kurudu. Ne yapacağımız bilmiyoruz.” dedi.
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