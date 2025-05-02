Şeker, kanser ve mide hastalığına iyi geldiğine inanılıyor: Dağlık alandan toplanıp pazara getiriliyor
Muş’un dağlarından gelen şifa kaynağı olarak kabul edilen ışkın bitkisi, kilosu 100-150 TL arasında alıcı buluyor. Antioksidan özelliği ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen ışkın, özellikle doğal ürün tüketmek isteyen vatandaşların gözdesi haline geldi.
Muş’un yüksek rakımlı dağlarında bahar aylarıyla birlikte doğal olarak yetişen ve halk arasında "yayla muzu" olarak bilinen ışkın, tezgahlardaki yerini aldı.