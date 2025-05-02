Şeker, kanser ve mide hastalığına iyi geldiğine inanılıyor: Dağlık alandan toplanıp pazara getiriliyor

Yıllardır yaylalardan toplanan ışkınlardan geçimini sağladığını belirten vatandaşlardan Salih Vural, ürünün toplanmasının zahmetli ancak getirisinin yüksek olduğunu söyledi. Vural, ışkının her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük talep gördüğünü dile getirerek, "Bu yıl ışkın oldukça bol. Bu yıl yine çok fazla çıktı. Köylüler yüksek kesimlerden toplayıp bize getiriyor. Biz de cadde üzerinde kurduğumuz tezgahlarda satışını yapıyoruz. Sezonun başında kilosunu 300 liradan veriyorduk, şu anda ise 100 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.