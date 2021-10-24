Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında

İki ay önce sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı, yollar göle döndü.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.10.2021 - 18:09 | Son Güncelleme : 24.10.2021 - 18:13

Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında - 1
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı.
Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında - 2
İlçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu.
Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında - 3
Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.
Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında - 4
Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında - 5
İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.  82 kişinin hayatını kaybettiği afette 9 kişi kaybolmuştu.
Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında - 6
Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında - 7
Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında - 8
Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında - 9
Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında - 10
Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında - 11
Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında - 12

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