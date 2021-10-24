Sel felaketi yaşayan Bozkurt'un sokakları yeniden sular altında
İki ay önce sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı, yollar göle döndü.
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Anadolu Ajansı 24.10.2021 - 18:09| Son Güncelleme : 24.10.2021 - 18:13
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı.
İlçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu.
Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.
Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı. 82 kişinin hayatını kaybettiği afette 9 kişi kaybolmuştu.
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