Sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 51'e yükseldi.

Selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evleri zarar gören vatandaşlar ilçeyi terk ediyor. Sokaklarda biriken çamur, moloz ve ağaç parçalarını kaldırma çalışmaları da devam ediyor.



