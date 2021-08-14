Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 57'ye yükseldi. Kayıpların 48'i Kastamonu'da, 8'i Sinop'ta, 1 tanesi ise Bartın'da. 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 14.08.2021 - 21:46 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 21:48

Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 1
Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de can kayıpları artıyor.
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 2

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 57'ye yükseldi.

Kastamonu’da 48, Sinop’ta 8 ve Bartın’da 1 kişi hayatını kaybetti. 

Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 3
Bartın'da 4 gün önce evinin bir kısmının yıkılması sonucu sele kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu.
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 4
AFAD'ın açıklamasına göre; 8 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 5
Selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evleri zarar gören vatandaşlar ilçeyi terk ediyor. Sokaklarda biriken çamur, moloz ve ağaç parçalarını kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 6
Sel nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü de büyük yıkım yaşadı. Köydeki 40 ev yıkıldı. Buradaki temizlik ve kurtarma çalışmaları da sürüyor.
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 7

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. 

Açıklamada, afet nedeniyle enerji verilemeyen Bartın, Karabük ve Zonguldak'ın il, ilçe, belde merkezlerine ve köylerine yeniden elektrik verildiği duyuruldu.

Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 8

Sinop ve Kastamonu'nun ilçe merkezlerine  ise kontrollü bir şekilde elektrik veriliyor.

Kırsal kesime elektrik verilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 9
Gelecek hafta bölgede yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 10
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 11
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 12
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 13
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 14
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 15
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 16
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 17
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 18
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 19
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 20
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 21
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 22
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 23
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 24
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 25
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 26
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 27
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 28
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 29
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 30
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 31
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 32
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 33
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 34
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 35
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 36
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 37
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 38
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 39
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 40
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 41
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 42
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 43
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 44
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 45
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 46
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 47
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 48
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 49
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 50
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 51
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 52
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 53
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 54
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 55
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 56
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 57
Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi - 58

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