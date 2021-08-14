Sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 14.08.2021 - 21:46 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 21:48
AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 57'ye yükseldi.
Kastamonu’da 48, Sinop’ta 8 ve Bartın’da 1 kişi hayatını kaybetti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.
Açıklamada, afet nedeniyle enerji verilemeyen Bartın, Karabük ve Zonguldak'ın il, ilçe, belde merkezlerine ve köylerine yeniden elektrik verildiği duyuruldu.
Sinop ve Kastamonu'nun ilçe merkezlerine ise kontrollü bir şekilde elektrik veriliyor.
Kırsal kesime elektrik verilmesi için çalışmalar devam ediyor.