Sel felaketine kuşbakışı

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış var. Kastamonu'da iki köprü sel nedeniyle yıkıldı. Yaşanan felaket drone ile görüntülendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.06.2022 - 17:19

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Batı 'de şiddetli yağış taşkınlara neden oluyor.

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Gece saatlerinde başlayan yağış, etkisini artırarak gün boyu devam etti.

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AFAD; Kastamonu Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'ta taşkın riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığını duyurdu.

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Batın şehir merkezi sular altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

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Geçen yıl sel felaketinin etkili olduğu Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren çay ve dereler taşma noktasına geldi.

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İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayı taştı ve üzerindeki iki köprü yıkıldı.

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Kastamonu'da yaşanan sel felaketi drone kamerasıyla görüntülendi.

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