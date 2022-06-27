Sel felaketine kuşbakışı

Haberler - Anadolu Ajansı 27.06.2022 - 17:19
Batı Karadeniz'de şiddetli yağış taşkınlara neden oluyor.
Gece saatlerinde başlayan yağış, etkisini artırarak gün boyu devam etti.
AFAD; Kastamonu Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'ta taşkın riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığını duyurdu.
Batın şehir merkezi sular altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Geçen yıl sel felaketinin etkili olduğu Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren çay ve dereler taşma noktasına geldi.
İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayı taştı ve üzerindeki iki köprü yıkıldı.
Kastamonu'da yaşanan sel felaketi drone kamerasıyla görüntülendi.