Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı.

Haberler - İHA 02.07.2022 - 10:46 | Son Güncelleme : 02.07.2022 - 10:48

Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı - 1

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'daki sel felaketi sonrası Göktürk-1 Uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.

Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı - 2

MSB'den, Göktürk-1 Uydusu ile çekilen fotoğrafların hasar tespit çalışmalarında kullanılması için paylaşıldığı açıklandı.

Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı - 3

Açıklamada şu detaylar yer aldı:

"Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hâle getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı."

Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı - 4

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