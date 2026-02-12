Sel, fırtına, heyelan, kar uyarısı. Çok kuvvetli yağacak
12.02.2026 05:05
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Ege ve Akdeniz kıyıları için sellere neden olabilecek çok kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Bazı yerlerde metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde sel tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Doğu kesimler için de kuvvetli kar yağışı uyarısı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak, birçok bölgede kuvvetli yağışlar görülecek.
METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ
MGM Kıyı Ege ve Akdeniz için sağanak yağış alarmı verdi. Tahminlere göre Çanakkale, Balıkesir İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olacak.
Uyarıya göre özellikle Muğla’nın kıyı kesimlerinde metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. MGM bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerde hortum riskine karşı tedbirli olmaya çağırdı.
11 İLE SARI KOD
MGM sarı kod yayınlayarak Antalya, Aydın, Balıkesir, Mersin, İzmir, Manisa, Muğla'ya çok kuvvetli sağanak; Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli için ise kuvvetli sağanak ve kar uyarısı yaptı.
İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, son uyarılar çerçevesinde 12 Şubat Perşembe günü Bodrum ve Milas ilçelerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları beklendiği ve bu nedenle okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.
FIRTINA, HORTUM
MGM'nin tahminlerine göre rüzgârın Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 6/10 derece.
- İstanbul 7/13 derece.
- Denizli 7/15 derece.
- İzmir 10/17 derece.
- Adana 10/16 derece.
- Ankara 1/9 derece.
- Samsun 6/19 derece.
- Erzurum -4/4 derece.
- Malatya 4/12 derece.
- Kars -7/2 derece
- Diyarbakır 6/12 derece.
- Gaziantep 6/11 derece.