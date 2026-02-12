Sel, fırtına, heyelan, kar uyarısı. Çok kuvvetli yağacak

Meteoroloji Ege ve Akdeniz kıyıları için sellere neden olabilecek çok kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Bazı yerlerde metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde sel tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Doğu kesimler için de kuvvetli kar yağışı uyarısı var.