Sel sularının arasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular

Gülsüm Toklu isimli vatandaş ise yaşanan o anları “Dün birden yağmur bastırdı. Benim balkonun giderinden bile su çıktı. Video çekerken bir baktım köpek suyun içinde, arabanın biri de buradan o tarafa kayıyor. Komşular gitti ama arabayı tutamadılar, komşunun birisi düştü suya, onu kaldırdılar. İp bağlayıp köpeği çıkardık. Yani burada küçük kıyamet gibi bir şey yaşandı. Çünkü her yerden sular fışkırıyor, evin içine sular geliyor. Balkondaki giderlerden bile su fışkırıyor. Nasıl anlatılır ki, rabbim bir daha göstermesin” sözleriyle anlattı.