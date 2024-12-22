Sel sularının arasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün yaşanan ve metrekareye 106 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde vatandaşların sular arasında barakada mahsur kalan bir köpeği kurtarma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sel sularının arasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular - 1

Turuncu kod uyarısı yapılan Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışın en çok hissedildiği Manavgat'ta vatandaşların sel suları arasında barakada mahsur kalan bir köpeği kurtarma anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sel sularının arasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular - 2

Görüntülerde bir vatandaşın akıntıya rağmen beline bağladığı ip yardımıyla köpeğin bulunduğu barakaya gittiği ve bir süre sonra köpeği bulunduğu yerden çıkarttığı görüldü.

Sel sularının arasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular - 3

Beline bağladığı ip ile köpeği kurmaya çalışan vatandaş, “İş yerinde çalışıyordum, komşular video attılar. Kafesin yarıya kadar su içindeki halini görünce iş yerinden geldim. Geçer mi diye biraz bekledik. Birkaç yeri aradık, gelen giden olmadı. Sağ olsunlar komşularımla girdik köpeği alıp çıkardık. Buralar berbattı. Arabalar dizilmişti, bizim arabalar, üst taraftaki komşuların arabaları, burası hep araba dolmuştu. Birkaç aracı kendi imkanlarımızla çıkardık, kalanına da jandarma geldi, onlar çıkardı” dedi.

Sel sularının arasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular - 4

Gülsüm Toklu isimli vatandaş ise yaşanan o anları “Dün birden yağmur bastırdı. Benim balkonun giderinden bile su çıktı. Video çekerken bir baktım köpek suyun içinde, arabanın biri de buradan o tarafa kayıyor. Komşular gitti ama arabayı tutamadılar, komşunun birisi düştü suya, onu kaldırdılar. İp bağlayıp köpeği çıkardık. Yani burada küçük kıyamet gibi bir şey yaşandı. Çünkü her yerden sular fışkırıyor, evin içine sular geliyor. Balkondaki giderlerden bile su fışkırıyor. Nasıl anlatılır ki, rabbim bir daha göstermesin” sözleriyle anlattı.

Sel sularının arasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular - 5

İş yerinde çalışırken eşinin kendisini araması ile durumdan haberdar olduğunu belirten Raşit Taş, “Dün Manavgat'ı sel bastı. İşyerindeydim, eşim aradı, evin önüne birden sel geldiğini söyledi. Acele ile iş yerinden çıktığımızda çarşıda kilitlenmiş durumdaydı. O telaşla gelirken ufak bir kaza atlattık. Evin önüne geldiğimde tavuk kümesleri, köpek kulübesi sular altında kalmıştı. Sonradan toparlamaya çalıştılar ama ortalık bu halde” ifadelerini kullandı.

Sel sularının arasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular - 6
Sel sularının arasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular - 7
Sel sularının arasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular - 8
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