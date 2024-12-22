Sel sularının arasında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün yaşanan ve metrekareye 106 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde vatandaşların sular arasında barakada mahsur kalan bir köpeği kurtarma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Turuncu kod uyarısı yapılan Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışın en çok hissedildiği Manavgat'ta vatandaşların sel suları arasında barakada mahsur kalan bir köpeği kurtarma anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.