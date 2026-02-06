Sel ve fırtına tehlikesi sürüyor
06.02.2026 06:34
NTV - Haber Merkezi
Ege'de 2 can kaybına neden olan kuvvetli yağışlar devam edecek. Meteoroloji, iç ve kuzey kesimlere ise fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün ve hafta sonu tüm yurtta yağış var. Kıyı Ege ve Akdeniz'de şiddetli sağanak iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.
Özellikle Ege bölgesinde sel ve su baskınlarına neden olan kuvvetli sağanak yağışlar bugün de devam edecek.
20 İLE SARI KODLU UYARI
MGM; Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı yaptı.
Amasya, Artvin, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt için ise saatteki hızı 80 kilometreyi bulacak fırtına uyarısı yayınlandı.
ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ise sürüyor. MGM bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı.
MGM'nin haftalık tahminlerine göre yağışlar hafta sonu ve yeni haftada da yurdun büyük bölümünde etkisini göstermeye devam edecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 8/13 derece.
- İstanbul 10/14 derece.
- Denizli 8/17 derece.
- İzmir 10/17 derece.
- Adana 11/14 derece.
- Ankara 5/8 derece.
- Samsun 9/18 derece.
- Erzurum -10/2 derece.
- Malatya 0/7 derece.
- Kars -12/1 derece
- Diyarbakır 1/12 derece.
- Gaziantep 4/8 derece.