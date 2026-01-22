Sel ve kar uyarısı. Çok kuvvetli yağacak
22.01.2026 05:56
Son Güncelleme: 22.01.2026 06:21
NTV - Haber Merkezi
Ege ile batı Akdeniz'de çok şiddetli sağanak doğu Akdeniz ile Güneydoğu'ya kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Balıkesir, İzmir, aydın, Muğla ve Antalya'da sel tehlikesi var.
Bugün batıya şiddetli yağmur, doğuya kar geliyor. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir, Isparta, Burdur ve Antalya'ya sel, Doğu Akdeniz, Güneydoğu illerine ise kuvvetli kar uyarısı yapıldı.
Geçen hafta Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının dondurduğu Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmesinin ardından bugün kuvvetli yağışlar başlıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün batı illerinde şiddetli sağanak, doğuya ise kar yağışı geliyor.
15 İLE UYARI
MGM 15 kent için sarı kod yayınlayarak Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısına kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
Özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir, Isparta Burdur ve Antalya'da vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum risklerine karşı tedbirli olması istendi.
Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısına ise kuvvetli kar yağışının yanı sıra buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi de devam ediyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 2/8 derece.
- İstanbul 5/9 derece.
- Denizli 3/13 derece.
- İzmir 8/14 derece.
- Adana 5/11 derece.
- Ankara -1/5 derece.
- Samsun 4/13 derece.
- Erzurum -17/-3 derece.
- Malatya -5/0 derece.
- Kars -17/-4 derece
- Diyarbakır -4/3 derece.
- Gaziantep 0/2 derece.